Лужков назвал трагедией смерть Иосифа Кобзона

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Лужков назвал трагедией смерть Иосифа Кобзона

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Юрий Лужков и Иосиф Кобзон. Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков выразил соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который скончался сегодня, 30 августа, на 81-м году жизни.

— Любой уход из жизни — это трагедия, трагедия семьи. Это очень тяжкая весть. Когда человек уходит, всё это очень печально. Тем более в этом случае речь о человеке, которого знает вся страна, — приводит "Интерфакс" слова Лужкова, дружившего с Кобзоном.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Его смерть подтвердил помощник супруги певца.

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