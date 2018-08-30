Лужков назвал трагедией смерть Иосифа Кобзона

Бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков выразил соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который скончался сегодня, 30 августа, на 81-м году жизни.

— Любой уход из жизни — это трагедия, трагедия семьи. Это очень тяжкая весть. Когда человек уходит, всё это очень печально. Тем более в этом случае речь о человеке, которого знает вся страна, — приводит "Интерфакс" слова Лужкова, дружившего с Кобзоном.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Его смерть подтвердил помощник супруги певца.