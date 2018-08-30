"Уход целой эпохи". Глава ДНР Захарченко соболезнует в связи со смертью Кобзона

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона, который скончался сегодня утром в Москве.

— Это невосполнимая утрата для всех нас. Уход из жизни нашего земляка, на протяжении многих лет поддерживающего Донбасс и словом и делом — это уход целой эпохи, — сказал Захарченко.

По его словам, народный артист всегда был рядом с жителями Донбасса, даже в самые тяжёлые для них дни.

— Донбасс потерял одного из лучших своих сыновей… Он навсегда останется в наших сердцах, — добавил глава ДНР.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

Смерть Кобзона подтвердил помощник его супруги, а также представитель Госдумы РФ. Официальный представитель российского МИД в своём "фейсбуке" назвала певца великим человеком и человеком-материком. Уход великого артиста прокомментировала и Диана Гурцкая.