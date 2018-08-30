Воробьёв доложил Путину об использовании в Подмосковье тренировочных баз

Губернатор Московской области отметил, что футбол сейчас является очень популярным видом спорта.

Построенные к ЧМ-2018 тренировочные базы в Подмосковье активно используют. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что футбол сейчас очень популярен.

Во время встречи российский лидер отметил, что много построили тренировочных баз. По словам Воробьёва, их девять. На днях на одной из них, в Бронницах, состоялся "Кубок Акинфеева".

— Игорь сам приезжал, общался с детьми, очень популярен футбол сейчас, ажиотаж. И самое главное, конечно, газон, стадион — они просто идеальны, — отметил Воробьёв.

Кроме того, глава Московской области рассказал российскому лидеру о ситуации с развитием столичного транспортного узла. Он отметил, что данная тема является чувствительной.

По словам губернатора, за последние пять лет было построено 22 путепровода, в этом году будет сдан мост через Волгу в наукограде Дубна. При этом он подчеркнул, что есть ещё две заметные проблемы на федеральных трассах.

Так, речь идет о Щёлковском шоссе, где, как отметил Воробьёв, аэропорт Чкаловский, Звёздный городок. Глава Московской области подчеркнул, что оно очень перегружено.

— Давайте посмотрим, — сказал Путин.