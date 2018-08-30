Матвиенко назвала уход Кобзона невосполнимой утратой

Политик высказала слова поддержки и соболезнования родным и близким народного артиста.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона невосполнимой утратой. По словам политика, певец был выдающимся мастером своего дела.

— Уход из жизни Иосифа Кобзона — невосполнимая утрата для отечественной культуры. Иосиф Давыдович был выдающимся мастером, разносторонне одарённым человеком... В его замечательных песнях каждый из нас может услышать для себя что-то близкое и родное, — приводит слова Матвиенко РИА "Новости".

Она также отметила, что Кобзон внимательно относился к работе в Государственной думе и следил за сохранением культурного наследия страны.

Напомним, что сегодня стало известно о кончине народного артиста СССР. Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни.