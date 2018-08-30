Додон: Жители Молдавии относились к Кобзону с особым уважением и любовью

Президент поделился своими переживаниями по поводу смерти народного артиста СССР. По его словам, певец был всегда желанным гостем в стране.

Президент Молдавии Игорь Дондон заявил, что народ его страны относился к Иосифу Кобзону с уважением и любовью. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

— С особым уважением и любовью к Кобзону всегда относились в Молдове. Иосиф Давыдович всегда был желанным гостем в нашей стране, — написал Додон.

Напомним, сегодня утром на 81-м году жизни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ранее соболезнования родным и близким певца выразили Сергей Собянин и Владимир Жириновский.