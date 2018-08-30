Медведчук назвал разрыв Договора о дружбе с РФ смертельным ударом по Донбассу

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук дал свою оценку возможности расторжения Договора о дружбе с РФ.
По мнению политика, денонсация соглашения нанесёт "смертельный удар" в вопросе восстановления мира в Донбассе.
— Денонсация этого договора хорошо укладывается в логику нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики и общества в целом... Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение будет иметь катастрофические последствия, — говорится в заявлении Медведчука на сайте движения "Украинский выбор".
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Пётр Порошенко анонсировал разрыв соглашения о дружбе с Россией. В данный момент глава государства ожидает пакет документов от украинского МИД.
Напомним, Договор о дружбе между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнёрство двух стран.
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