Медведчук назвал разрыв Договора о дружбе с РФ смертельным ударом по Донбассу

Украинский политик предостерёг официальный Киев от необдуманных шагов в рамках соглашения 1997 года.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук дал свою оценку возможности расторжения Договора о дружбе с РФ.

По мнению политика, денонсация соглашения нанесёт "смертельный удар" в вопросе восстановления мира в Донбассе.

— Денонсация этого договора хорошо укладывается в логику нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики и общества в целом... Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение будет иметь катастрофические последствия, — говорится в заявлении Медведчука на сайте движения "Украинский выбор".

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Пётр Порошенко анонсировал разрыв соглашения о дружбе с Россией. В данный момент глава государства ожидает пакет документов от украинского МИД.

Напомним, Договор о дружбе между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнёрство двух стран.