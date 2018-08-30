Жители Донецка несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Памятник был установлен 30 августа 2003 года. Он находится на площади у Дворца молодёжи "Юность". Отметим, что сам Кобзон родился в селе Часов Яр. Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников. Кобзон сначала был против установки ему памятника, но после полуторагодовых уговоров согласился.

Ранее Лайф сообщал, что Иосиф Кобзон умер сегодня утром в возрасте 80 лет. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому.