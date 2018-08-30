Жители Донецка несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону

Читайте также

Жители Донецка несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону

3373

Жители Донецка несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

<p>Фото: <a href="http://t-do.ru/wargonzo" target="_blank">WarGonzo</a></p>

Памятник был установлен 30 августа 2003 года. Он находится на площади у Дворца молодёжи "Юность". Отметим, что сам Кобзон родился в селе Часов Яр. Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников. Кобзон сначала был против установки ему памятника, но после полуторагодовых уговоров согласился.

Ранее Лайф сообщал, что Иосиф Кобзон умер сегодня утром в возрасте 80 лет. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×