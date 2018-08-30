"Аэрофлот" открывает рейсы в города Северного Кавказа

Компания "Аэрофлот" открывает рейсы в Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Назрань и Нальчик. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.
Полёты будут выполняться ежедневно с 28 октября 2018 года. Продажа билетов открыта. Рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолётах Airbus A320 по следующему расписанию:
- По направлению Москва — Грозный: рейс SU1498 вылетает из Шереметьево в 08:35, прилетает в Грозный в 11:25.
- По направлению Грозный — Москва: рейс SU1499 вылетает из Грозного в 12:40, прилетает в Шереметьево в 15:35 (по вторникам вылет — в 12:55, прилёт — в 15:45).
- По направлению Москва — Махачкала: рейс SU1052 вылетает из Шереметьево в 08:25, прибывает в Махачкалу в 11:20, а также рейс SU1058 вылетает из Шереметьево в 15:50, прибывает в Махачкалу в 18:40.
- По направлению Махачкала — Москва: рейс SU1053 вылетает из Махачкалы в 12:20, прибывает в Шереметьево в 15:15, а также рейс SU1059 вылетает из Махачкалы в 19:40, прибывает в Шереметьево в 22:35.
- По направлению Москва — Владикавказ: рейс SU1042 вылетает из Шереметьево в 8:00, прибывает во Владикавказ в 10:40.
- По направлению Владикавказ — Москва: рейс SU1043 вылетает из Владикавказа в 11:40, прибывает в Шереметьево в 14:15.
- По направлению Москва — Назрань: рейс SU1078 вылетает из Шереметьево в 14:55, прибывает в Назрань в 17:40.
- По направлению Назрань — Москва: рейс SU1079 вылетает из Назрани в 18:40, прибывает в Шереметьево в 21:30.
- По направлению Москва — Нальчик: рейс SU1064 вылетает из Шереметьево в 14:00, прибывает в Нальчик в 16:30.
- По направлению Нальчик — Москва: рейс SU1065 вылетает из Нальчика в 17:30, прибывает в Шереметьево в 20:00.
Северный Кавказ является регионом, активно набирающим популярность среди туристических направлений в России.
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