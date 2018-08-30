Пассажиры и экипаж скрутили пьяного пассажира на рейсе Москва — Бангкок

Пассажир рейса "Аэрофлота" из Москвы в Бангкок устроил конфликт и стал угрожать взрывом во время перелёта. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина говорил, что может расправиться не только с экипажем, но и с пассажирами самолёта. Кроме того, он пытался открыть дверь воздушного судна. Мужчину связали и держали в последнем ряду кресел под надзором членов экипажа. В аэропорту Бангкока его передали полиции.