"Горькое чувство пустоты". В Раде прокомментировали смерть Кобзона

Песни народного артиста СССР Иосифа Кобзона всегда будут в памяти его поклонников. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

— Невозможно перечислить наши любимые песни, которые навсегда останутся в нашей памяти в его исполнении. Кобзон — это целая эпоха, это целая история, — написал Шуфрич в "Фейсбуке".

Депутат рассказал, что был лично знаком с народным артистом, а также выразил соболезнования его супруге и детям.

— Когда уходят гении, остаётся горькое чувство пустоты, — добавил Шуфрич.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Его похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.