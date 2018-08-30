"Горькое чувство пустоты". В Раде прокомментировали смерть Кобзона

Читайте также

"Горькое чувство пустоты". В Раде прокомментировали смерть Кобзона

6893

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич. Фото: © Facebook/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Песни народного артиста СССР Иосифа Кобзона всегда будут в памяти его поклонников. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

— Невозможно перечислить наши любимые песни, которые навсегда останутся в нашей памяти в его исполнении. Кобзон — это целая эпоха, это целая история, — написал Шуфрич в "Фейсбуке".

Депутат рассказал, что был лично знаком с народным артистом, а также выразил соболезнования его супруге и детям.

— Когда уходят гении, остаётся горькое чувство пустоты, — добавил Шуфрич.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Его похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×