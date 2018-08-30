Поклонская выразила соболезнования родным и близким Кобзона

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Поклонская выразила соболезнования родным и близким Кобзона

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Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Государственный думы России Наталья Поклонская на своей странице в ВК выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона в связи с его смертью.

— Выражаю соболезнование родным и близким народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Его творчество всегда останется и будет вдохновлять каждое поколение, — написала парламентарий.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти народного артиста СССР. Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни.

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