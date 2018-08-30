"Наглость и боевой нрав". В Сочи объяснили, почему разрешили отстрел енотов

В национальном парке опасаются, что из-за этих млекопитающих под угрозой существование некоторых видов земноводных.

Накануне на заседании в национальном парке Сочи было принято решение отстреливать енотов, чтобы урегулировать их численность, которая в последнее время выросла до более 20 тысяч особей. Как сообщает пресс-служба регионального департамента Минприроды, уничтожение животных будет осуществляться путём любительско-спортивной охоты.

В национальном парке отмечают, что причиной такого решения стало то, что из-за "наглого и боевого нрава зверька сегодня на территории нацпарка практически полностью исчезли тритоны, под угрозой и существование некоторых других земноводных".

Как отмечалось ранее, в числе причин сообщалось то, что эти виды животных являются переносчиками опасных заболеваний — бешенства, чумки и других — и могут нанести урон домашнему хозяйству — к примеру, украв курицу или другую живность.

Уточняется, что самостоятельно предпринимать меры по ликвидации диких животных строго запрещено законом, нарушителям может грозить ответственность по статье "Незаконная охота".