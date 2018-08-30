Председатель СКР выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, депутата Госдумы, члена Общественного совета при СКР Иосифа Кобзона.

— Неподражаемый и необычайно талантливый, прославленный певец покорил своей неповторимой, благородной манерой исполнения миллионы людей во всём мире, — отмечается в сообщении.

Бастрыкин подчеркнул, что Иосиф Кобзон стал кумиром для нескольких поколений. Кроме того, председатель СКР отметил, что, несмотря на свой насыщенный график, исполнитель всегда находил время для личного участия в жизни Следственного комитета.

— Нас всех постигла невосполнимая утрата. Искренне соболезную родным, близким, коллегам и друзьям, — отметил Бастрыкин.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние свои дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.