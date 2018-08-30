Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью её мужа

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Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью её мужа

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко в связи со смертью её мужа, сообщает пресс-служба лидера республики.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью её супруга Владимира Матвиенко, — отмечается в сообщении.

Глава республики также передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.

Отметим, ранее о смерти супруга Валентины Матвиенко информации не поступало. Сама председатель Совфеда не комментировала эти данные; об утрате сообщается только в опубликованном на сайте белорусского лидера сообщении.

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