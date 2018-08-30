Собянин назвал Кобзона главным голосом страны

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Иосифа Кобзона, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 80 лет. В своём микроблоге в "Твиттере" столичный градоначальник назвал покойного исполнителя главным голосом страны.

Главный голос страны и нескольких поколений - таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 августа 2018 г.

— Главный голос страны и нескольких поколений — таким запомню Иосифа Кобзона. В нём были сила и мудрость, присущие большому артисту, — написал столичный мэр.

Как уже сообщал Лайф, последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник. А два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел.

Похоронят Кобзона на Востряковском кладбище 2 сентября.