Собянин назвал Кобзона главным голосом страны

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Собянин назвал Кобзона главным голосом страны

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 Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Иосифа Кобзона, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 80 лет. В своём микроблоге в "Твиттере" столичный градоначальник назвал покойного исполнителя главным голосом страны.

— Главный голос страны и нескольких поколений — таким запомню Иосифа Кобзона. В нём были сила и мудрость, присущие большому артисту, — написал столичный мэр.

Как уже сообщал Лайф, последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник. А два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел.

Похоронят Кобзона на Востряковском кладбище 2 сентября.

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