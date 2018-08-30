"Настоящая глыба". Жириновский назвал Кобзона примером человеческого достоинства

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"Настоящая глыба". Жириновский назвал Кобзона примером человеческого достоинства

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Владимир Жириновский и Иосиф Кобзон. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам политика, артист работал в Госдуме "по-честному": посещал почти все заседания, круглые столы и слушания.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона заявил, что певец был великим человеком, примером человеческого достоинства.

— Иосиф Давыдович был великим человеком. Мы были знакомы много лет, даже, можно сказать, были коллегами, ведь он более 20 лет работал депутатом ГД. В 1995-м он впервые избрался в парламент. Причём, в отличие от многих других артистов, которые в разные годы становились депутатами, Кобзон работал по-честному: бывал почти на всех заседаниях, посещал круглые столы, слушания. Он, конечно, и пример человеческого достоинства, — заявил лидер ЛДПР.

Политик подчеркнул, что артист был всегда очень спокоен, выдержан и рассудителен.

— Настоящая глыба — такое впечатление он производил с первого взгляда. Все ведь помнят, как он выводил заложников из захваченного террористами театра на Дубровке, — отметил парламентарий.

Жириновский напомнил о том, что Кобзон был, вероятно, "самым узнаваемым и титулованным артистом по всему бывшему СССР", а на его песнях росли поколения. Он отметил, что певец выступал почти до последнего дня.

Политик принёс соболезнования семье и близким артиста.

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