Путин обсудит энергетику с премьером Венгрии 18 сентября

Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приедет в Москву с рабочим визитом 18 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

На вопрос, есть ли в графике Путина подобная встреча, Песков ответил утвердительно. Также он подтвердил, что в ходе встречи сторонами будет обсуждаться энергетическое сотрудничество.

Напомним, что ранее премьер Венгрии назвал политику ЕС в отношении России примитивной. По словам Орбана, "большая часть стран ЕС не чувствует опасности", которая якобы исходит от России.