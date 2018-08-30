Путин обсудит энергетику с премьером Венгрии 18 сентября

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Путин обсудит энергетику с премьером Венгрии 18 сентября

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа). 

 Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приедет в Москву с рабочим визитом 18 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

На вопрос, есть ли в графике Путина подобная встреча, Песков ответил утвердительно. Также он подтвердил, что в ходе встречи сторонами будет обсуждаться энергетическое сотрудничество.

Напомним, что ранее премьер Венгрии назвал политику ЕС в отношении России примитивной. По словам Орбана, "большая часть стран ЕС не чувствует опасности", которая якобы исходит от России.

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