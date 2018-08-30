"Лбом о перила". В Москве из ревности избили актрису цыганского театра "Ромэн"

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"Лбом о перила". В Москве из ревности избили актрису цыганского театра "Ромэн"

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Фото: © театр "Ромэн"

Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ревнивый коллега избил актрису Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Зинаиду Осипову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, мужчина подошёл к актрисе на лестничной площадке после спектакля.

— На почве ревности он ударил Осипову лбом о лестничные перила, — отмечает издание.

Осипова была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. При этом артистка отказалась от написания заявления, но полицейские запросили в больнице точный диагноз для установления степени тяжести полученных травм.

По данному поводу полиция начала проверку.

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