Кадыров назвал Кобзона человеком мира

Политик напомнил, что Иосиф Давыдович десятки, а возможно, и сотни раз бывал в республике, приезжая как депутат, артист и просто близкий друг.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье, родным и близким народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале политика.

— Ушёл человек мира. Он прожил свою жизнь достойно, оставаясь гуманистом, деятелем культуры народов великой державы — Советского Союза. Иосиф Давыдович был свидетелем общенациональных трагедий, связанных с распадом любимой страны, многочисленными войнами и военными конфликтами. Но он всегда оставался интернационалистом, способным ценить людей по человеческим качествам, а не по принадлежности к той или иной нации, — написал Кадыров.

Политик с гордостью отметил, что долгий путь Кобзона как деятеля культуры по-настоящему начался когда-то именно в Грозном (столица Чечни), где он получил звание заслуженного артиста ЧИАССР.

— Затем уже были десятки других орденов, званий, медалей. А первыми его талант признали и по достоинству оценили в Грозном. Он гениально пел на чеченском языке любимые народом песни. Более полувека в его репертуаре была знаменитая "Песня о Грозном", — напомнил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Иосиф Давыдович десятки, а возможно, и сотни раз бывал в республике, приезжая как депутат, артист и просто близкий друг многих культурных деятелей.

— Осенью 1996 года он пел на развалинах Грозного. И его песни звали к миру, согласию, единству. Его голос слушали и слышали все, вне зависимости от политических взглядов. Десять лет назад своим указом я наградил его орденом "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Рамзан Ахматович выразил уверенность, что "великие люди покидают этот мир, чтобы навсегда остаться в народной памяти", и именно таким человеком был Кобзон.

— Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Иосифа Давыдовича, — резюмировал политик.

Напомним, Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.