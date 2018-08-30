В Казани сотрудников колонии заподозрили в избиении осуждённых

В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников исправительной колонии № 18 в Казани после избиения осуждённого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Татарстану.

— По предварительной версии, в августе 2018 года в Казани сотрудники ФКУ ИК-18 избили одного из осуждённых, причинив телесные повреждения в виде множественных кровоподтёков, — рассказали в пресс-службе.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два оперативных сотрудника — 30-летние Ленар Гаязов и Андрей Семёнов. Им предъявили обвинения, вину они не признали. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

Отмечается, что в ходе следствия был установлен ещё один факт избиения осуждённых, к которому причастен Гаязов. В СКР сообщили, что это произошло в 2015 году. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Расследование дел продолжается.