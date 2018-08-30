В Лондоне подростка заподозрили в подготовке теракта

Молодого человека задержали на западе британской столицы. Расследование дела ведут сотрудники контртеррористического подразделения полиции.

Полиция в Лондоне задержала 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным ведомства, 29 августа сотрудники полиции провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили там растения конопли и изделие, которое имитирует огнестрельное оружие. После этого подростка задержали.

С прошлого года более 400 человек было задержано в Великобритании по подозрению в причастности к терроризму. Сейчас уровень угрозы в Соединённом Королевстве считается серьёзным.