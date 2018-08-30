Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати за "публичное оскорбление"

Телепнев потребовал, чтобы исполнителя обязали удалить из всех аккаунтов неприятные высказывания.

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, который был признан виновным в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана), подал в суд на исполнителя Тимати за оскорбления. На опубликованное в "Фейсбуке" заявление чиновника обратил внимание портал URA.RU.

В исковом заявлении, поданном в Мещанский суд Москвы, Телепнев отметил, что Тимати позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес. К тому же публикации получили распространение среди подписчиков исполнителя (более 12 миллионов человек). Экспертизу высказываний провёл профессор Пермского гуманитарно-педагогического университета и счёл их неприличными и подрывающими репутацию.

Телепнев потребовал, чтобы Тимати обязали удалить из всех аккаунтов оскорбительные высказывания. Также экс-депутат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 300 тысяч рублей.

— Юристы готовят ещё один (иск) к DJ Smash. Я за своё ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда, — заявил Телепнев на своей странице в "Фейсбуке".

Тимати является другом DJ Smash. Когда инцидент получил огласку, артист публично заступился за пострадавшего, употребив слово "петушок" и другие неприятные высказывания.

Реакция самого Тимати на иск пока неизвестна.

Напомним, в феврале DJ Smash в ночном клубе "Дом культуры" избили Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. По словам музыканта, во время драки он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.