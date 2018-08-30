В Смоленской области на штрафстоянке сгорели 17 автомобилей

Большая часть уничтоженных огнём транспортных средств долгое время не эксплуатировалась.

Сегодня утром в районе деревни Мишенино в Смоленской области произошёл пожар на штрафной стоянке. Информация о возгорании поступила экстренным службам в районе четырёх часов утра.

Сообщается, что 17 автомобилей были полностью уничтожены огнём, а ещё у трёх машин обнаружены повреждения покрытия.

— На этапе локализации из-за сильной копоти и продуктов горения личный состав мог работать только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате случившегося 17 машин выгорели до основания, ещё у трёх повреждено лакокрасочное покрытие, — говорится в сообщения ГУ МЧС по Смоленской области.

Сейчас устанавливаются владельцы транспортных средств, а также причины произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал о спасении 14 машин из подземной парковки горящего корта в Реутове. Напомним, что возгорание удалось ликвидировать сегодня днём.