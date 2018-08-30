"Никчёмные рейтинги". Трамп призвал уволить президента CNN

Несколькими часами ранее он назвал политического обозревателя телеканала Карла Бернштейна человеком, который живёт в прошлом и думает "как дегенеративный дурак".

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал уволить главу телеканала CNN Джеффа Закера за низкое качество работы. Об этом американский лидер написал на своей странице в "Твиттере".

— Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчёмные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие, — сказал Трамп.

Несколькими часами ранее Трамп назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна человеком, который живёт в прошлом и думает "как дегенеративный дурак". Пост американского лидера завершился фразой fake news, которую он использует постоянно в адрес CNN.

Стоит отметить, что американский лидер неоднократно выступает с критикой в адрес изданий и телекомпаний, которые критикуют администрацию Белого дома и представляют американского лидера не в лучшем виде.

К примеру, ранее Трамп обвинил Google в том, что там предвзято показывают новости о нём, но в американской компании лишь развели руками и отметили, что не используют поиск для формирования политической повестки.