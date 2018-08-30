Мединский: Песни Иосифа Кобзона остались с нами навсегда

Глава Минкульта отметил, что покойный артист в трудные минуты появлялся там, где он был больше всего нужен людям: Кобзон давал изнурительные многочасовые концерты в Афганистане, выступал в Донбассе и был внутри захваченного террористами "Норд-Оста".

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 80 лет. По мнению Мединского, если о ком-то и можно было бы сказать "жизнь как песня", так это об Иосифе Давыдовиче.

— Его песни — о том, что была бы страна родная и нету других забот. И его жизнь — такая же. В трудные для страны минуты Иосиф Давыдович всегда там, где нужен людям больше всего. Он даёт изнурительные многочасовые концерты для наших бойцов в Афганистане. Он первым идёт спасать людей в захваченный террористами "Норд-Ост". Он приезжает с концертами и помощью к своим землякам в воюющий Донбасс, — приводит слова Мединского пресс-служба Минкульта.

Министр добавил, что Кобзон, несмотря на свою болезнь, многие годы продолжал дарить своё творчество и неугасимую любовь к жизни миллионам почитателей его таланта.

— Люди уходят. Песня остаётся с человеком. Жизнь и песни Иосифа Давыдовича Кобзона остались с нами навсегда, — подытожил он.