Владельцем Forbes Russia стал бизнесмен Магомед Мусаев

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Владельцем Forbes Russia стал бизнесмен Магомед Мусаев

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Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG, которой руководит Александр Федотов.

Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100 процентов акций компании "Ас рус медиа" и стал владельцем журнала Forbes Russia. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к изданию.

Также компания Forbes Media LLC, которая является правообладателем бренда, продлила лицензию на издание Forbes в России до 2023 года. Издателем журнала стала Наталья Гандурина, а исполняющим обязанности главного редактора — Николай Мазурин. Пост редакционного директора занял Николай Усков.

Ранее Мусаев занимал должность гендиректора Всероссийского выставочного центра. "Коммерсант" называл бизнесмена зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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