Лещенко заявил, что Кобзон своей жизнью и творчеством олицетворял целую эпоху

О смерти легендарного исполнителя в возрасте 80 лет стало известно сегодня, 30 августа.

Певец Лев Лещенко заявил, что Иосиф Кобзон своим творчеством поднял эстрадный жанр на необычайную высоту. Кроме того, как сказал Лещенко, Кобзон олицетворял целую эпоху и всегда оставался небезразличным к человеческим страданиям.

— Ушёл из жизни величайший певец, величайший пассионарий, который своей жизнью и творчеством олицетворял целую эпоху. Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днём, — сказал Лещенко в эфире телеканала "Россия 24".

Также певец назвал Кобзона невероятным творцом, "человеком широченной души". По словам Лещенко, артист поднял эстрадный жанр на необычайную высоту.

Исполнители дружили около полувека. Лещенко отметил, что Кобзон — близкий человек не только для него, но и для каждого жителя России.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.