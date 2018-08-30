В Волгограде 10-летний мальчик забрался на верхушку тополя, чтобы спасти котёнка

Соседи пытались отговорить ребёнка, но он уверил собравшихся, что сможет справиться с задачей.

В Волгограде 10-летний школьник забрался на верхушку тополя, чтобы спасти котёнка. Об этом сообщил портал V1.

Накануне, 29 августа, жители одного из городских дворов с утра наблюдали за котёнком, который залез на высокий тополь и жалобно мяукал. Волгоградцы попросили помощи у сотрудников МЧС, но им отказали.

Спустя полдня нашёлся доброволец, который решил снять котёнка: на выручку пушистому животному поспешил школьник. Соседи пытались отговорить его, но он уверил собравшихся, что сможет справиться с задачей.

За котёнком мальчик забрался на высоту пятиэтажного дома. Скинув зверька на тент, школьник стал спускаться. Когда ребёнок был на полпути к земле, к тополю подъехала пожарная машина, которую вызвали соседи.