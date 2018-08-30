"Наворачиваются слёзы". Герасимов назвал Кобзона сердечным человеком

По его словам, в последние дни певец "крайне тяжело себя чувствовал, даже почти не чувствовал".

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с Лайфом назвал народного артиста СССР Иосифа Кобзона сердечным и неравнодушным человеком.

Он добавил, что в последние дни певец "крайне тяжело себя чувствовал, даже почти не чувствовал".

— Наворачиваются слёзы. Такой замечательный человек, так много сделал для страны, для людей, настолько неравнодушный к тому, что окружало, происходило, — отметил собеседник Лайфа.

Последний раз Герасимов виделся с Кобзоном в начале августа. Председатель комиссии вспоминает много ярких моментов, связанных с певцом.

— Самое мощное — это когда он тоже приехал на "Норд-Ост", он тоже там был, он пошёл вовнутрь, вывел нескольких детей, людей. Это было потрясающе, воля сильная, — резюмировал Герасимов.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.