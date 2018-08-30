Петросян: Кобзон находил не только что спеть, но и что рассказать

Комик отметил, что для артистов это невосполнимая утрата не только друга, но и защитника — как в жизни, так и в искусстве.

Российский комик Евгений Петросян прокомментировал смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона и выразил соболезнования родным и близким исполнителя, а также поклонникам его таланта. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Умер великий певец, творчество которого отражало в песнях душу народа. Этим самым он связал себя со страной и народом навсегда. <...> Всем известно, что и на праздниках, на юбилеях он всегда был активным участником, исполнителем. Иосиф Давыдович находил не только что спеть, но и что рассказать, блистая остроумием. Царствие Небесное! Ушёл большой человек, а великий певец Иосиф Кобзон остался с нами, — приводит издание слова Петросяна.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 30 Авг 2018 в 4:44 PDT

По словам комика, для артистов это невосполнимая утрата не только друга, но и защитника — как в жизни, так и в искусстве.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из столичных клиник. С начала месяца он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

Отметим, что сам Евгений Петросян сейчас переживает сложный развод с Еленой Степаненко.