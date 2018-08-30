"Антилидеры". Нарколог заявил о высокой смертности от алкоголя в России

Ранее группа исследователей опубликовала рейтинг, согласно которому данный показатель в РФ относительно других государств не так высок.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил НСН, что в процентном соотношении Россия "лидирует" в рейтинге стран с самой высокой смертностью от алкоголизма.

— Я считаю, что именно в России самая высокая смертность от алкоголя. Исчисление всегда велось в процентном соотношении от населения страны. И население России несопоставимо населению Индии или Китая, — отметил он.

Ранее Лайф со ссылкой на The Global Times сообщал, что учёные определили страну с самой высокой смертностью алкоголизма. Мировой рейтинг возглавил Китай. В 2016 году от пьянства погибли 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин.

Эксперт также утверждает, что в России никогда не учитывалась косвенная смертность от алкоголя, когда злоупотребление накануне приводит к гипертоническому кризу, инфаркту, эпилептическому припадку или другим осложнениям. Также он заявил, что частично производственный травматизм происходит из-за алкоголя.