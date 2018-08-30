Со счетов умершего генерал-лейтенанта ФСБ похитили 12,5 млн рублей

Читайте также

Со счетов умершего генерал-лейтенанта ФСБ похитили 12,5 млн рублей

2922

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Неизвестные похитили 12,5 миллиона рублей со счетов бывшего начальника экономической контрразведки, генерал-лейтенанта ФСБ Алексея Пушкаренко, умершего в марте текущего года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пропажу денег обнаружила вдова Пушкаренко. Сейчас по данному факту проводится проверка. Виновных ищут.

Алексей Пушкаренко участвовал в операции по ликвидации последствий аварии в Чернобыле, расследовании "плутониевого скандала" и уголовных дел против компаний Бориса Березовского.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×