Со счетов умершего генерал-лейтенанта ФСБ похитили 12,5 млн рублей

Неизвестные похитили 12,5 миллиона рублей со счетов бывшего начальника экономической контрразведки, генерал-лейтенанта ФСБ Алексея Пушкаренко, умершего в марте текущего года. Об этом сообщает Mash.
Пропажу денег обнаружила вдова Пушкаренко. Сейчас по данному факту проводится проверка. Виновных ищут.
Алексей Пушкаренко участвовал в операции по ликвидации последствий аварии в Чернобыле, расследовании "плутониевого скандала" и уголовных дел против компаний Бориса Березовского.
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