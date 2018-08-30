Глава МИД Австрии показала своё обручальное кольцо

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Глава МИД Австрии показала своё обручальное кольцо

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Фото: © Flickr/Bundesministerium

Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая недавно сыграла свадьбу, продемонстрировала своё обручальное кольцо, прибыв на встречу глав МИД стран Евросоюза в Вене.

— Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренним даром (подарок мужа на утро после свадьбы), — сказала Кнайсль, демонстрируя украшения. Оба кольца надеты на левый, безымянный палец.

Свадебное торжество прошло 18 августа, в качестве гостя на свадьбу приезжал президент России Владимир Путин. Он поприсутствовал на церемонии бракосочетания, произнёс тост на немецком языке, потанцевал с министром, вручил подарки молодожёнам и оставил пожелания на капоте машины Кнайсль и её жениха.

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