МИД Сирии: "Белые каски" похитили 44 ребёнка для постановки химатаки в Идлибе

Ранее Мария Захарова сообщила, что, согласно имеющейся информации, 23 и 24 августа в район идлибской зоны деэскалации отправлено восемь бочек с хлором.

Члены организации "Белые каски" в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе. Об этом заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием, — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что, согласно имеющейся информации, 23 и 24 августа в район идлибской зоны деэскалации отправлены восемь бочек с хлором и боеприпасы к реактивной системе залпового огня. Захарова подчеркнула, что туда же прибыли "Белые каски".