В Москве открылись 7 новых станций Калининско-Солнцевской линии метро

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В Москве открылись 7 новых станций Калининско-Солнцевской линии метро

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Этот участок является самым длинным за всю историю эксплуатации столичной подземки — его протяжённость составляет более 14 километров.

В Москве открылись 7 новых станций метро на жёлтой ветке. Об этом сообщает информационный центр Правительства Москвы. Торжественная церемония прошла у станции "Рассказовка".

<p>Фото: ©РИА Новости / Евгений Биятов</p>

Для пассажиров открыты станции "Мичуринский проспект", "Озёрная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В дальнейшем ветку планируют продлить до аэропорта Внуково.

По расчётам экспертов, сейчас новый участок метро готов принять более полумиллиона человек. Теперь жители юго-западного района смогут сэкономить до 45 минут в пути. Помимо этого, снизится и загрузка Сокольнической линии.

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