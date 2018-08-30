Самолёт с двумя туристами пропал в Альпах

По предварительным данным, воздушное судно исчезло между французским департаментом Верхняя Савойя и северной итальянской областью Валле-д’Аоста. Сообщается, что самолёт следовал в Марсель из Германии. На его борту было двое туристов, чьё гражданство пока не известно.
На поиски пропавшего борта вылетел вертолёт итальянской гражданской защиты.
Ранее Лайф сообщал о падении легкомоторного самолёта-амфибии в Тюменской области. Воздушное судно было обнаружено в озере. В начале августа в Альпах врезался в гору самолёт Junkers Ju-52. Тогда в результате крушения погибло 20 человек.
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