В Гознаке сообщили о возможном изменении дизайна банкнот

Решение будет принято после получения результатов обращения купюр номиналом двести и две тысячи рублей.

В России может измениться дизайн банкнот, предпосылки для этого существуют, заявил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Ткачук.

— Объективно предпосылки (для изменения дизайна. — Прим. Лайфа) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты, — приводит РИА "Новости" слова Ткачука.

Решение по изменению дизайна будет принято после результатов, полученных в ходе обращения купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Если Банк России устроит долговечность и надёжность этих банкнот, то остальные обзаведутся такими же защитными комплексами.

Напомним, в октябре Центробанк официально представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей показаны достопримечательности Севастополя, а на двухтысячной — Дальнего Востока.