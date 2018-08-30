Москвичка заплатила 65 тысяч рублей для эвакуации с перевала Дятлова вертолётом

Москвичку по имени Диана эвакуировали с печально известного перевала Дятлова при помощи вертолёта, сообщает URA.RU. ЧП произошло на маршруте река Ауспия — перевал Дятлова — хребет Маньпупынер (с возвращением по тому же маршруту в обратную сторону).
По словам самой пострадавшей, плохо ей стало ещё на пути "туда", а до легендарных "пупов" туристка не дошла около 10 километров.
— У меня открылась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было, — рассказала туристка. — Язву обнаружили врачи в Соликамске. Я очень благодарна им за то, что они спасли мне жизнь.
Сейчас туристы собирают средства, чтобы помочь Диане компенсировать затраты на эвакуацию. Сообщается, что вертолёт обошёлся пострадавшей в 65 тысяч рублей.
Как ранее рассказывал Лайф, 25 августа на Эльбрусе было обнаружено тело погибшей 30 лет назад альпинистки.
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