Москвичка заплатила 65 тысяч рублей для эвакуации с перевала Дятлова вертолётом

Самое мистическое место Северного Урала продолжает притягивать неприятности: у туристки внезапно образовалась прободная язва, и ей понадобилась экстренная помощь медиков.

Москвичку по имени Диана эвакуировали с печально известного перевала Дятлова при помощи вертолёта, сообщает URA.RU. ЧП произошло на маршруте река Ауспия — перевал Дятлова — хребет Маньпупынер (с возвращением по тому же маршруту в обратную сторону).

По словам самой пострадавшей, плохо ей стало ещё на пути "туда", а до легендарных "пупов" туристка не дошла около 10 километров.

— У меня открылась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было, — рассказала туристка. — Язву обнаружили врачи в Соликамске. Я очень благодарна им за то, что они спасли мне жизнь.

Сейчас туристы собирают средства, чтобы помочь Диане компенсировать затраты на эвакуацию. Сообщается, что вертолёт обошёлся пострадавшей в 65 тысяч рублей.

Как ранее рассказывал Лайф, 25 августа на Эльбрусе было обнаружено тело погибшей 30 лет назад альпинистки.