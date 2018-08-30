ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области о сговоре на торгах

Сообщается, что речь идёт о проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог, их сумма превышает восемь миллионов рублей.

ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а также Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" о сговоре на торгах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идёт о торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог, их сумма превышает восемь миллионов рублей.

Как сообщается, данные лоты при проведении аукционов долгое время укрупнялись с целью ограничения конкуренции, при этом заявки других компаний отклонялись по основаниям, которые не предусмотрены законом о контрактной системе.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона, там считают претензии Федеральной антимонопольной службы необоснованными.