Суд признал банкротом банк "Воронеж"

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом лишённый в июне лицензии банк "Воронеж". Ранее специалисты Центробанка обнаружили у кредитного учреждения операции, которые направлены на вывод активов путём приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 млрд рублей.

Представители регулятора 13 июля обратились в арбитражный суд с заявлением о признании банка кредитного учреждения банкротом. Решение вынесли 30 августа.

— Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — отмечается в сообщении.

По информации Центробанка, в начале августа активы кредитного учреждения по результатам обследования составили 1,444 миллиарда рублей, обязательства — 5,114 миллиарда рублей.