Чтобы не пропили. Трём учащимся лицея в Белоруссии запретили получать стипендию

Молодые люди плохо учились, конфликтовали на уроках, состояли на учёте у нарколога.

В прокуратуру Наровлянского района Гомельской области Белоруссии поступило обращение местного лицея. Педагоги попросили лишить трёх несовершеннолетних права самостоятельно распоряжаться своей стипендией и иными доходами.

Выяснилось, что подростки — сироты, которые были на полном государственном обеспечении. Получая стипендию и доплаты, они пропивали все деньги.

По данным прокуратуры, молодые люди плохо учились, конфликтовали на уроках, состояли на учёте у нарколога; кроме того, их штрафовали за распитие спиртного в общественных местах.

Районный прокурор подал заявление в суд. Там согласились с доводами и признали троих подростков ограничено дееспособными. Учащихся лишили права самим распоряжаться стипендией и прочими доходами. Суд возложил на директора лицея обязанность по расходованию денег на содержание подростков.