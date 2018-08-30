Классным руководителям в Москве будут доплачивать 12,5 тысячи каждый месяц

Классным руководителям в московских школах будут ежемесячно доплачивать 12,5 тысячи рублей. Об этом в своём "твиттере" написал мэр столицы Сергей Собянин.
Классное руководство требует много времени и ответственности. Поэтому с августа мы устанавливаем надбавку за эту дополнительную нагрузку. Ее размер будет пропорционален количеству учеников. Например, если в классе 25 детей, надбавка составит 12,5 тысяч рублей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 августа 2018 г.
— Классное руководство требует много времени и ответственности. Поэтому с августа мы устанавливаем надбавку за эту дополнительную нагрузку, — написал Собянин.
Ранее градоначальник заявил, что у московских школьников равные возможности для сдачи единого государственного экзамена. Закон вступит в силу задним числом — 1 августа 2018 года.
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