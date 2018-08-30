Украина подготовила документы для расторжения Договора о дружбе с Россией

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Украина подготовила документы для расторжения Договора о дружбе с Россией

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Флаги России и Украины. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Министерство иностранных дел Украины подготовило документы, необходимые для расторжения Договора о дружбе с Россией, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

— Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы обработали его. В ближайшее время внесём его формально, — приводит слова главы украинского дипведомства "Интерфакс-Украина".

Ранее Лайф сообщал о том, что украинский лидер Пётр Порошенко анонсировал разрыв Договора о дружбе с Россией.

Напомним, Договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году.

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