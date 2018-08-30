Игрока "Титана" и трёх его друзей выгнали из клуба после "денежного" автогола

В итоге встреча завершилась с разгромным счётом 7:1 в пользу королёвского "Металлиста".

Игрока клинского футбольного клуба "Титан" Аршена Цаголова исключили из команды после гола, забитого в свои ворота на последней минуте матча с "Металлистом" из Королёва. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

На 90-й минуте встречи, когда счёт был уже 1:6 в пользу королёвцев, Цаголов подхватил мяч, побежал к своим воротам и пробил мимо удивлённого вратаря. При этом автогол — не единственная ошибка футболиста. За 13 минут до него полузащитник привёз команде очень необязательный пенальти.

Примечательно, что в перерыве букмекеры заметили множество ставок на то, что во втором тайме будет забито больше двух с половиной мячей. Автогол Цаголова стал как раз третьим в тайме.

Футболиста уже отчислили из команды. Вместе с ним ушли и трое его друзей, которые попали в клуб одновременно месяц назад.