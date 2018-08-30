Павел Климкин призвал "дать России отпор" на действия в Азовском море

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что, по его мнению, вопрос "надо решать не только юридически".

Вопрос урегулирования ситуации в Азовском море нужно решать не только юридически — необходимо быть готовыми дать отпор. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и этого мы должны достичь. Одно из важных средств, которые у нас есть, — это то, что мы продолжаем арбитраж по конвенции морского права, — приводят слова Климкина украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена увеличить группировку войск в акватории Азовского моря. Отмечалось, что в ближайшее время будет увеличена численность морской пехоты и артиллерии и группировка кораблей в акватории для надёжной защиты рубежей.