Крыша церкви XVII века обрушилась в Риме

Крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Римском форуме обвалилась в четверг.
BREAKING: This afternoon, in #Rome, near Piazza Venezia, a part the roof of the church San Giuseppe dei Falegnami collapsed. Fortunately there are no injuries. #Italy pic.twitter.com/AQn16RI6nI— Marco (WCN News) (@meteorologo777) 30 августа 2018 г.
По данным местных спасательных служб, никто в результате ЧП не пострадал. Обрушение произошло в районе 15:00 местного времени (16:00 мск). На данный момент причины произошедшего неизвестны.
В середине августа в итальянском городе Генуя рухнул мост. Жертвами стали 43 человека.
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