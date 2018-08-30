Купальник и валенки. В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

Читайте также

Купальник и валенки. В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

1536
По сообщению синоптиков, причиной такой стихии стал грозовой фронт, который прошёл над провинцией.

Снег выпал в разгар туристического сезона в провинции Турции Карс. Об этом сообщает телеканал Merkez TV.

В результате стихии на пару часов были перекрыты трассы, которые ведут к популярным курортам. По сообщению синоптиков, температура воздуха опустилась в регионе до семи градусов тепла.

Причиной этому стал грозовой фронт, который прошёл над провинцией.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×