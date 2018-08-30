Купальник и валенки. В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

По сообщению синоптиков, причиной такой стихии стал грозовой фронт, который прошёл над провинцией.

Снег выпал в разгар туристического сезона в провинции Турции Карс. Об этом сообщает телеканал Merkez TV.

В результате стихии на пару часов были перекрыты трассы, которые ведут к популярным курортам. По сообщению синоптиков, температура воздуха опустилась в регионе до семи градусов тепла.

La ciudad se pintó de blanco debido a la fuerte granizada de anoche. ¡Vea cómo terminaron las calles! pic.twitter.com/J0CbsmYXvf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 30 августа 2018 г.

Причиной этому стал грозовой фронт, который прошёл над провинцией.