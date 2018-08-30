Секретаря российского генконсульства не пустили на Украину

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Секретаря российского генконсульства не пустили на Украину

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Фото: © pixabay

Дипломата сняли с поезда Москва — Харьков и сообщили, что ему запрещён въезд в страну до 2023 года.

Украинские пограничники не пустили в Незалежную второго секретаря Генконсульства РФ в Харькове. Об этом сообщила в четверг Госпогранслужба страны.

В ведомстве сообщили, что российский дипломат из чёрного списка пытался пересечь российско-украинскую границу на поезде Москва — Харьков.

— При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарём Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года, — уведомили в пресс-службе.

Дипломата вернули обратно на родину. Подробности инцидента на границе выясняются.

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