СК возбудил дела против ВСУ после гибели мирного жителя при обстрелах в Донбассе

Утром 28 августа украинские силовики обстреляли из противотанкового оружия гражданский автомобиль БелАЗ в Докучаевске.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов силовиками ВСУ гражданского автомобиля и объектов инфраструктуры, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации следователей, с 3 по 27 августа текущего года неустановленные военнослужащие Вооружённых сил и Нацгвардии Украины обстреляли из тяжёлых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Донецкой и Луганской областей. Уничтожено или частично разрушено 55 жилых и хозяйственных построек, а также объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, утром 28 августа ВСУ обстреляли из противотанкового оружия гражданский автомобиль "БелАЗ" в Докучаевске. Мирный житель, водитель машины, погиб на месте.

По данным фактам Главным следственным управлением СКР возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны". Ведутся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.