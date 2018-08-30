Пожарные ликвидировали возгорание в новосибирской больнице

Пожарные службы Новосибирска ликвидировали возгорание в областной клинической больнице. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет.
Известно, что из зданий двух корпусов эвакуировали 412 человек, в том числе 109 детей.
Возгорание произошло в подвальном помещении больницы, там горели деревянные поддоны из-под медикаментов. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Ликвидировали пожар 88 человек и 27 единиц техники.
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